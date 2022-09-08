«Работа! Давай!» – слова, запомнившиеся на всю жизнь: 99-летний японец вспоминает сибирский плен [Фукуи]

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В 2022 году исполнилось 77 лет с момента окончания Второй мировой войны. С каждым годом всё меньше людей, переживших войну, и всё реже мы можем услышать их свидетельства. В префектуре Фукуи живёт 99-летний мужчина, которого насильно увезли в Сибирь, где температура опускалась до -40 градусов. Он пережил три года сурового труда. «Работа! Давай!» – говорит он по-русски. Эти слова до сих пор звучат в его голове.

Бессонные ночи в ожидании гибели: он уже был готов быть убитым на чужбине

«В самые холодные дни мы не работали. Это когда температура опускалась до 37 градусов ниже нуля». Кобаяси Тэйдзи, живущий в пос. Куними города Фукуи, вспоминает о том, что ему пришлось пережить более 75 лет назад. Он родился в 1923 году, сейчас ему 99 лет.

После 80-летия лет он перенёс инфаркт миокарда и рак мочевого пузыря, и теперь его жизнь состоит из коротких периодов сна и бодрствования, однако, услышав, что его спрашивают о пережитом на войне, он согласился на двухчасовое интервью.

Кобаяси Тэйдзи (99 лет), переживший заключение в Сибири: «Не хватало ни людей, ни еды. Мы не ожидали победы в войне».

В 1942 году, когда ему не исполнилось ещё и 20 лет, Кобаяси призвали в армию. Пройдя обзательную проверку, он отправился на острова Юго-Восточной Азии, которые были заняты Японией, и работал на строительстве аэродромов. Однако из-за ухудшения военной обстановки в Японии менее чем через полгода ему было приказано отправляться в Маньчжурию.

Кобаяси Тэйдзи: «Солдатская жизнь в Маньчжурии – каждый день учиться убивать. Маршировали, взбирались на горы и занимались физической подготовкой».

Находясь в Маньчжурии, 15 августа 1945 года он вдруг услышал, что Япония проиграла войну. Кобаяси был готов умереть на чужбине, поскольку его учили, что если он попадёт в плен, его убьют.

«Как нас будут убивать? Поставят в ряд и раздавят танком? Будут забивать до смерти одного за другим? Три дня без сна, просто глядя в небо... Где-то там – Япония. И сейчас, как вспомню…» – Кобаяси замолкает, на глазах выступают слёзы.

Облегчение было недолгим: «Тех, кто пытался убежать, избивали или убивали»

Наступавшие с севера советские войска захватили в плен Кобаяси и других японских солдат. Он с облегчением узнал, что их не казнят, но им было приказано отправляться на север пешком. Предстояло пройти более 100 км.

В дороге они узнали, что направляются в Сибирь, холодный край, где температура может опускаться до -40 градусов. Началось то, что позже назвали «сибирским пленом», через который прошло 600 000 японцев, обречённых на тяжёлый физический труд.

Кобаяси пришлось валить лес и копать землю. Принудительные работы в Сибири длились три года.

Кобаяси Тэйдзи: «Когда случалось немного замешкаться, сразу слышал: “Давай-давай!”, это значит “Поторапливайся!”. “Ра-бо-та” значит “работай”. “Работа, давай-давай!”. Тех, кто извинялся, не наказывали. Тех, кто пробовал бежать, избивали или убивали».

Еды было крайне мало, и считается, что каждый десятый пленный погиб. Загнанные в угол японские солдаты начали нарушать правила.

Кобаяси Тэйдзи: «Один вроде украл хлеб. И убежал, но его убили».

Болезненный опыт, о котором молчал Кобаяси

Кобаяси рассказывал о своём трагическом опыте в течение двух часов. Ёити, его 65-летний старший сын, тихо заметил: «Он не говорит сейчас о самом страшном».

Ёити, старший сын Кобаяси: «В детстве я слышал от него, что каждое утро они относили на середину замёрзшей реки застывшие тела умерших товарищей, чтобы не привлекать зверей, которые обгладывали гниющие трупы. А весной лёд сходил и река уносила останки. Он, наверное, не хочет вспоминать, ему больно».

В 1948 году Кобаяси был освобождён из сибирского плена и вернулся в родной город. Сегодня у него пять внуков, шесть правнуков и один праправнук, и он живёт мирной жизнью.

Прошло 77 лет после поражения в войне. В 2022 году российская армия вторглась в Украину, разрушив миропорядок, который создавался на протяжении более 70 послевоенных лет. Мы, японцы, столкнулись с суровой реальностью – войны никогда не прекратятся. Именно поэтому сейчас Кобаяси выступает против войны как человек, который её пережил.

Кобаяси Тэйдзи: «Может, Россия не смогла остановиться, начав эскалацию? Я хочу, чтобы войну удалось остановить. Воевать нельзя».

(Фукуи ТВ)

(Опубликовано 30 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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