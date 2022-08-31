Сильнейший в этом году тайфун №11 идёт на Окинаву

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Ожидается, что сильный тайфун №11 приблизится к Окинаве 31 августа, есть риск ветров с рекордной максимальной скоростью порывов до 70 метров в секунду.

Предполагают, что он может изменить свой курс к северу, поэтому следует следить за информацией.

29 августа максимальная мгновенная скорость ветра в 48,4 метра наблюдалась на острове Титидзима в архипелаге Огасавара, куда тайфун № 11 подошёл ближе всего. Это рекордный шторм для августа.

Максимальная скорость порывов ветра, ожидаемая при приближении тайфуна № 11 к острову Дайто, составляет 70 метров. Сильнейший ураган могут привести к обрушению зданий.

В августе 2015 года максимальная мгновенная скорость ветра в 71 метр наблюдалась на острове Исигаки на Окинаве, который сильно пострадал от тайфуна № 15. Из-за урагана переворачивались автомобили, оторвались от основания опоры ЛЭП, разбита стеклянная дверь на входе в гостиницу.

Температура поверхности моря на пути следования тайфуна №11 будет составлять 30 и более градусов, поэтому ожидается, что сила ветра ещё больше возрастёт, и ожидается, что он станет более мощным тайфуном около 15:00 31 августа и может стать самым опасным тайфуном года.

Согласно последнему прогнозу, обновленному в 15:00 30 августа, ожидается, что тайфун приблизится к острову Дайто на Окинаве с утра и до полудня 31 августа.

После этого ожидается замедление тайфуна с длящимися последствиями.

(Опубликовано 30 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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