Замолчанное землетрясение: почему Япония скрывала правду о жертвах стихии во время Тихоокеанской войны?

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В 1944 году в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, унесшее жизни более 1200 человек. Это землетрясение прозвали «замолчанным», потому что средства массовой информации практически не сообщали о жертвах и разрушениях. Почему Япония скрывала ущерб от стихии?

Землетрясение Тонанкай

Когда в Японии случается стихийное бедствие, по телевизору непрерывно транслируют срочные сообщения, а на вокзалах раздают спецвыпуски газет. Мы привыкли к тому, что средства массовой информации предоставляют информацию о стихийных бедствиях оперативно и в приоритетном порядке.

В декабре 1944 года, за 10 месяцев до окончания Тихоокеанской войны, в Японии произошло землетрясение Тонанкай магнитудой 7,9 балла. Однако несмотря на значительный масштаб разрушений, японские СМИ практически не освещали эту трагедию.

Наш первый собеседник – 86-летний Танака Хиромити. Когда случилось землетрясение Тонанкай, ему было восемь лет. Он жил в посёлке Нати-Кацуура (префектура Вакаяма). «Вернувшись из школы, я ощутил сильнейшие толчки», – вспоминает Танака.

«Я встал на четвереньки и постарался удалиться от дома метров на десять. Оглянувшись, я увидел, что дом шатается из стороны в сторону. Потом мать взяла меня за руку, и мы побежали по этой дороге в сторону горы».

Мать с сыном взобрались на возвышение, и это спасло им жизнь. Оттуда мальчик впервые в жизни увидел цунами: «Линия горизонта стала изломанной, а море приобрело коричневый оттенок. Земля вибрировала от приближающегося цунами. Я никогда этого не забуду. Я до сих пор отчётливо помню эти волны – я видел похожие по телевизору после землетрясения в 2011 году».

По словам Танаки, высота цунами в окрестностях его дома достигала пяти метров, стихия унесла жизни более 50 человек.

–– Говорили ли в школе о землетрясении и цунами?

–– Никогда. Все считали, что это нельзя обсуждать.

Работа СМИ

Что сообщили о землетрясении средства массовой информации? На первой полосе всех центральных газет, вышедших на следующий день, красовалось огромное фото императора Сёва в военной форме.

Землетрясению посвятили небольшую колонку, в которой сообщалось, что «Эвакуация жителей, привыкших спасаться во время авиаударов, прошла нормально», а об ущербе не упоминалось вообще. Эпицентр землетрясения находился в подводном разломе Нанкай у полуострова Кии. По оценкам, в результате землетрясения в префектурах Вакаяма, Айти и Сидзуока погибло более 1200 человек, около 20 000 домов было разрушено, однако население Японии оставалось в неведении.

Всеобщее молчание

Почему информация о землетрясении не публиковалась? В поисках ответа на этот вопрос мы направились в префектуру Айти, наиболее сильно пострадавшую от стихии.

Журналист Уцуномия Ютаро: «Я нахожусь в городе Ханда, расположенном в западной части префектуры Айти. Рядом со мной – здание мэрии. Во время войны в этом здании располагался военный завод, выпускающий самолёты».

Это авиастроительный завод Накадзима, считавшийся в своё время самым современным в Азии. В цехе «Ямагата» производили бомбардировщики «Тэндзан» и самолёты-разведчики «Сайун», функциональные характеристики которых были на высочайшем мировом уровне.

Среди рабочих преобладали школьники 12-17 лет. Их привезли на завод из разных уголков страны.

Однако во время землетрясения цех «Ямагата» рухнул. В нём погибло 153 человека, в том числе 96 школьников.

94-летний Кавамото Тосикадзу вспоминает, что его забрали на завод, когда он учился в школе средней ступени №3 в Киото. Он не был в цехе, когда тот обрушился, но вечером того же дня узнал о гибели одноклассников.

«Мне сказали, что из-за обрушения в цехе «Ямагата» погибло 13 человек. Трупы учеников из моей школы разместили в общественной бане в Ханде, и я помню, как мы охраняли их по очереди».

Несмотря на огромный ущерб, через несколько дней Кавамото услышал от приехавшего на завод преподавателя: «Будешь болтать – разболтаешь секретные сведения. Не говори никому о разрушениях на заводе».

По словам Сугиэ Хисао, тоже работавшего в цехе «Ямагата», среди людей существовало молчаливое согласие не говорить об ущербе от стихии.

«Я подумал, что случилось ужасное, но решил, что лучше молчать. Никто ничего не говорит, но ты сам знаешь, что надо молчать, и сам себя ограничиваешь».

Информационный контроль военного времени

Свидетели ущерба от землетрясения держали рот на замке. Ниси Масару, опросивший более 300 свидетелей, в книге об авиазаводе Накадзима отмечает, что люди сами вводили информационный контроль.

«Была такая атмосфера. Об этом нужно молчать, нельзя говорить о том, что не принесёт пользу стране».

Информационный контроль в отношении средств массовой информации был введён на основе секретного правительственного документа.

После землетрясения газеты получили следующий циркуляр: «Не публиковать сведения, дающие представление об ущербе на военных объектах, военных заводах и прочем снижении боеспособности. Не заявлять о значительном ущербе в Нагое, Сидзуоке и других крупных городах».

«Если американские войска узнают, что у нас разрушены базы, укрепления и оборонные точки, они сразу высадятся в Японии, поэтому информацию следовало скрывать. Хуже всех пришлось женщинам и детям под обломками домов, взывавшим о помощи. Их было множество, но землетрясение скрывали, поэтому никто не приехал их спасать. Если бы землетрясение Тонанкай произошло в мирное время, огласка информации об ущербе помогла бы спасти множество жизней», – считает Ниси Масару.

Люди наступали себе на горло, чтобы выиграть в войне.

Сохранить память о жертвах

Господин Танака, переживший землетрясение Тонанкай в восьмилетнем возрасте, приехал к возведённому после войны каменному мемориалу, на котором вырублена отметка, обозначающая уровень волны во время цунами.

Он намерен рассказывать людям о своём опыте, чтобы сохранить память о землетрясении. «Это памятник цунами. Когда случилось землетрясение, местные жители, привыкшие к обстрелам, подумали, что упала бомба и поспешили в бомбоубежище. И его залило цунами. Все погибли», – говорит Танака. «Они не знали, что случилось на самом деле», – соглашается сосед. «Это зафиксировано в документах. Но молодежь вряд ли об этом знает» – «Конечно, не знает». «Вот это и страшно», – отмечает Танака.

Жертвы землетрясения Тонанкай были положены на алтарь Тихоокеанской войны. Мы обязаны сберечь хрупкую память об этой трагедии.

(Сюжет вышел в эфир 16 августа 2022 года в передаче «Ходо Раннер» телекомпании KTV)

(Опубликовано 31 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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