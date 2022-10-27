Как рассказывать детям о войне: опыт 88-летнего преподавателя на пенсии

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Вышедший на пенсию школьный учитель из города Сидзуока стремится передать молодёжи свои воспоминания о жизни во время войны. Он не понаслышке знает, что рассказывать о войне детям не так-то просто, но в свои 88 лет продолжает писать книги, чтобы не допустить повторения страшной трагедии.

Авиаудар по Сидзуоке

19 июня 1945 года, в разгар Тихоокеанской войны, американский самолёт В29 нанёс воздушный удар по городу Сидзуока. Той ночью погибло более 2000 человек.



Авиаудар по Сидзуоке 19 июня 1945 год

88-летний Икэтани Харуо, школьный учитель на пенсии, поделился воспоминаниями о той ночи: «Американский бомбардировщик нарезал круги в небе над Сидзуокой»

В тот день 11-летний Икэтани вместе с семьёй находился в своём доме в Сидзуоке. Окрестные кварталы подверглись бомбардировке зажигательными бомбами, от которых начались пожары, поэтому семья решила укрыться возле реки. Сегодня мы прошли по той дороге вместе с Икэтани: «Мы поняли, что можем сгореть в доме, поэтому, как и другие жители, выбежали на эту дорогу».



Проспект, ведущий к реке Абэ

Мальчик вместе с семьёй бежал по переполненному людьми проспекту в сторону реки Абэ. В ту ночь многие пытались взобраться на плотину. «Куча людей бежала в одном направлении, стремясь приблизиться к заветной реке. Это было как марафон».

Разрушительное пламя

Икэтани хорошо помнит, как изо всех сил старался убежать от зажигательных бомб: «Оглянувшись, я увидел, что сзади всё охвачено пламенем. Улица была похожа на сплошной костёр».



Река Абэ, где урывалась семья Икэтанил

«Сейчас всё заросло лесом, стало намного лучше. Жизнь берёт своё», – отмечает Икэтани. Река Абэ, на берегах которой во время авианалёта укрылась семья Икэтани.



Через два дня семья решила вернуться домой, однако на месте дома обнаружила пепелище.

В ту ночь прибрежная зона была переполнена людьми. Семья Икэтани перешла через реку пешком, чтобы попасть в дом родителей матери на противоположном берегу. «У нас не было времени на раздумья. Мы изо всех сил старались достичь противоположного берега». Дом Икэтани, сгоревший во время авиаудара.

Рассказы о войне – дело всей жизни

После окончания войны Харуо продолжил учёбу в Сидзуоке, потом работал учителем японского языка в младшей и средней школе. Раньше он рассказывал о войне на уроках, а после выхода на пенсию продолжил свою деятельность в местном клубе.



24-летний Икэтани с учениками

«Так вообще не бывает – всё сгорело за одну ночь, ничего не осталось. Просто перестаёшь понимать происходящее. Это не должно повториться».

Книга о погибшем друге

В 40 с небольшим лет Икэтани написал книгу о бомбардировке Сидзуоки «Мо-тян уже не вернётся» (Мо-тян каэранай). Это рассказ о друге Икэтани, погибшем от авианалёта.

Книга «Мо-тян уже не вернётся»:

«Ситуация ухудшалась день ото дня. В полдень всегда раздавался рёв сирены, оповещающей о налётах».



Страница из книги Икэтани «Мо-тян уже не вернётся»

Икэтани своими словами описывает увиденное и услышанное в ночь авианалёта. Он придаёт большое значение письменному творчеству. Чтобы сохранить память о повседневных эпизодах и своих ощущениях, он ежедневно делает записи в дневнике. Эти записи он использует во время своих выступлений.



Выступление на мероприятии в 2021 году

«Мне всё время хочется писать. Я не умею писать, но стремлюсь записывать всё, чтобы зафиксировать происходящие события».

Иногда Икэтани пользуется компьютером.



Страница из книги Икэтани «Мо-тян уже не вернётся»

Запись в дневнике от 1 августа 2022 года Икэтани посвятил Дню окончания войны. Он описал, как выглядели взрослые во время радиотрансляции обращения императора Сёва, и что почувствовал он сам, будучи младшеклассником. Икэтани стремится рассказывать детям о войне, но иногда ощущает барьер, возникающий между ним и молодым поколением, не знакомым с войной.

«Я читал детям свои рассказы, и одна девочка, кажется, её звали Юми, сказала, что это произвело на неё слишком сильное впечатление и она потом не могла заснуть. Я был очень удивлён и понял, как трудно рассказывать современным младшеклассникам о войне»



«Нелегко рассказывать младшеклассникам о войне»

Опыт жены Икэтани

Жена Икэтани, 86-летняя Нобуэ, тоже пережила авианалёты. Во время войны она жила в городе Какэгава и ходила в начальную школу. «Нельзя допустить, чтобы современные дети на собственном опыте узнали, что такое война», - считает Нобуэ.



Супруги Икэтани

Жена Икэтани отмечает сложности, возникающие во время передачи опыта военных лет: «Я всегда стараюсь рассказывать детям об ужасах войны с учётом их восприятия, но часть информации они не воспринимают. Это неведомый им мир»

Война закончилась 77 лет назад, поэтому людей, знающих о войне на собственном опыте, становится всё меньше. Господин Икэтани продолжает писать воспоминания о войне, чтобы передать свой опыт следующим поколениям.

«Это минимум, который мне по силам. Аудио- или видеозаписи легче воспринимаются, но всё, на что я способен – это наточить карандаш, поэтому остаётся только писать. Я полностью выкладываюсь при этом, и считаю, что такие записи тоже имеют значение»



Семья Икэтани Харуо

Воспоминания господина Икэтани наверняка помогут современным детям лучше понять, что такое война.

(Телекомпания «Сидзуока ТВ»)

Статья опубликована 4 сентября в FNN Prime Online.

https://www.fnn.jp/

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