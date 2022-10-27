Как рассказывать детям о войне: опыт 88-летнего преподавателя на пенсии

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Вышедший на пенсию школьный учитель из города Сидзуока стремится передать молодёжи свои воспоминания о жизни во время войны. Он не понаслышке знает, что рассказывать о войне детям не так-то просто, но в свои 88 лет продолжает писать книги, чтобы не допустить повторения страшной трагедии.

Авиаудар по Сидзуоке

19 июня 1945 года, в разгар Тихоокеанской войны, американский самолёт В29 нанёс воздушный удар по городу Сидзуока. Той ночью погибло более 2000 человек.

Авиаудар по Сидзуоке 19 июня 1945 год
Авиаудар по Сидзуоке 19 июня 1945 год

88-летний Икэтани Харуо, школьный учитель на пенсии, поделился воспоминаниями о той ночи: «Американский бомбардировщик нарезал круги в небе над Сидзуокой»

В тот день 11-летний Икэтани вместе с семьёй находился в своём доме в Сидзуоке. Окрестные кварталы подверглись бомбардировке зажигательными бомбами, от которых начались пожары, поэтому семья решила укрыться возле реки. Сегодня мы прошли по той дороге вместе с Икэтани: «Мы поняли, что можем сгореть в доме, поэтому, как и другие жители, выбежали на эту дорогу».

Проспект, ведущий к реке Абэ
Проспект, ведущий к реке Абэ

Мальчик вместе с семьёй бежал по переполненному людьми проспекту в сторону реки Абэ. В ту ночь многие пытались взобраться на плотину. «Куча людей бежала в одном направлении, стремясь приблизиться к заветной реке. Это было как марафон».

Разрушительное пламя

Икэтани хорошо помнит, как изо всех сил старался убежать от зажигательных бомб: «Оглянувшись, я увидел, что сзади всё охвачено пламенем. Улица была похожа на сплошной костёр».

Река Абэ, где урывалась семья Икэтанил
Река Абэ, где урывалась семья Икэтанил

«Сейчас всё заросло лесом, стало намного лучше. Жизнь берёт своё», – отмечает Икэтани. Река Абэ, на берегах которой во время авианалёта укрылась семья Икэтани.

Через два дня семья решила вернуться домой, однако на месте дома обнаружила пепелище.
Через два дня семья решила вернуться домой, однако на месте дома обнаружила пепелище.

В ту ночь прибрежная зона была переполнена людьми. Семья Икэтани перешла через реку пешком, чтобы попасть в дом родителей матери на противоположном берегу. «У нас не было времени на раздумья. Мы изо всех сил старались достичь противоположного берега». Дом Икэтани, сгоревший во время авиаудара.

Рассказы о войне – дело всей жизни

После окончания войны Харуо продолжил учёбу в Сидзуоке, потом работал учителем японского языка в младшей и средней школе. Раньше он рассказывал о войне на уроках, а после выхода на пенсию продолжил свою деятельность в местном клубе.

24-летний Икэтани с учениками
24-летний Икэтани с учениками

«Так вообще не бывает – всё сгорело за одну ночь, ничего не осталось. Просто перестаёшь понимать происходящее. Это не должно повториться».

Книга о погибшем друге

В 40 с небольшим лет Икэтани написал книгу о бомбардировке Сидзуоки «Мо-тян уже не вернётся» (Мо-тян каэранай). Это рассказ о друге Икэтани, погибшем от авианалёта.

Книга «Мо-тян уже не вернётся»:

«Ситуация ухудшалась день ото дня. В полдень всегда раздавался рёв сирены, оповещающей о налётах».

Страница из книги Икэтани «Мо-тян уже не вернётся»
Страница из книги Икэтани «Мо-тян уже не вернётся»

Икэтани своими словами описывает увиденное и услышанное в ночь авианалёта. Он придаёт большое значение письменному творчеству. Чтобы сохранить память о повседневных эпизодах и своих ощущениях, он ежедневно делает записи в дневнике. Эти записи он использует во время своих выступлений.

Выступление на мероприятии в 2021 году
Выступление на мероприятии в 2021 году

«Мне всё время хочется писать. Я не умею писать, но стремлюсь записывать всё, чтобы зафиксировать происходящие события».

Иногда Икэтани пользуется компьютером.

Страница из книги Икэтани «Мо-тян уже не вернётся»
Страница из книги Икэтани «Мо-тян уже не вернётся»

Запись в дневнике от 1 августа 2022 года Икэтани посвятил Дню окончания войны. Он описал, как выглядели взрослые во время радиотрансляции обращения императора Сёва, и что почувствовал он сам, будучи младшеклассником. Икэтани стремится рассказывать детям о войне, но иногда ощущает барьер, возникающий между ним и молодым поколением, не знакомым с войной.

«Я читал детям свои рассказы, и одна девочка, кажется, её звали Юми, сказала, что это произвело на неё слишком сильное впечатление и она потом не могла заснуть. Я был очень удивлён и понял, как трудно рассказывать современным младшеклассникам о войне»

«Нелегко рассказывать младшеклассникам о войне»
«Нелегко рассказывать младшеклассникам о войне»

Опыт жены Икэтани

Жена Икэтани, 86-летняя Нобуэ, тоже пережила авианалёты. Во время войны она жила в городе Какэгава и ходила в начальную школу. «Нельзя допустить, чтобы современные дети на собственном опыте узнали, что такое война», - считает Нобуэ.

Супруги Икэтани
Супруги Икэтани

Жена Икэтани отмечает сложности, возникающие во время передачи опыта военных лет: «Я всегда стараюсь рассказывать детям об ужасах войны с учётом их восприятия, но часть информации они не воспринимают. Это неведомый им мир»

Война закончилась 77 лет назад, поэтому людей, знающих о войне на собственном опыте, становится всё меньше. Господин Икэтани продолжает писать воспоминания о войне, чтобы передать свой опыт следующим поколениям.

«Это минимум, который мне по силам. Аудио- или видеозаписи легче воспринимаются, но всё, на что я способен – это наточить карандаш, поэтому остаётся только писать. Я полностью выкладываюсь при этом, и считаю, что такие записи тоже имеют значение»

Икэтани Харуо за работой
Семья Икэтани Харуо

Воспоминания господина Икэтани наверняка помогут современным детям лучше понять, что такое война.

(Телекомпания «Сидзуока ТВ»)

Статья опубликована 4 сентября в FNN Prime Online.

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

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