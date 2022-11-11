Первое в Японии отделение манга появится в старшей школе Такамори

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В июле День открытых дверей в префектуральной старшей школе Такамори (преф. Кумамото) посетило 130 абитуриентов из разных уголков страны. В апреле 2023 года здесь открывается первое в Японии отделение манга, и открытый урок для желающих стать художниками манга стал главным событием дня. Съёмочная группа «Кумамото ТВ» предлагает репортаж с места событий.

Привлечение абитуриентов

Сираиси Эмиhи, десятиклассница школы Такамори:

–– Мы очень волнуемся, но мы рады, что придёт много новых учеников, поэтому изо всех сил готовимся к Дню открытых дверей.

Школа Такамори расположена неподалёку от границы с префектурой Миядзаки. С самого утра преподаватели и ученики в полном составе готовятся к мероприятию. День открытых дверей – значимое событие, от которого зависит будущее школы.

«Я не усидел в кабинете. Решил посмотреть, как идут дела, и помочь чем могу», – поделился с нами директор школы Яманака Кэйсукэ.

Всю работу, начиная от подготовки помещений и вплоть до изготовления презентаций о школе, выполнили сами учащиеся.

В последнее время в школе Такамори недобор, и сейчас здесь учится всего 79 человек. Чтобы привлечь абитуриентов из других префектур, в 2021 году управление префектурой Кумамото, посёлок Такамори и школа Такамори заключили соглашение с издательством «Коамикс», центральный офис №2 которого расположен на территории посёлка.

Благодаря сотрудничеству местной администрации, школы и издательства в апреле 2023 года в школе Такамори откроется первое в Японии специализированное отделение для изучения манги.

Кусамура Тайсэй, глава посёлка Такамори:

–– Манга – это всемирно известный элемент японской культуры. На отделении манга будет учиться молодёжь, стремящаяся стать профессиональными художниками манги. Местная администрация намерена оказывать данному проекту полноценную поддержку.

Подготовка идёт полным ходом – в школьной библиотеке оборудовали уголок манга, стены коридоров украсили иллюстрациями из популярных произведений.

Асосина Канон, ученица 11 класса школы Такамори:

–– Недобор учеников – это актуальная проблема школы Такамори. Если благодаря отделению манга наша школа обретёт мировую известность, этому будут рады и ученики, и жители нашего посёлка.

Техника изображения эмоций

На Дне открытых дверей учащиеся школы Такамори знакомили абитуриентов с преимуществами своего учебного заведения. Главным событием для всех 130 участников, приехавших со всей страны, от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге, стал открытый урок по обучению технике рисунка. Урок проводил один из директоров издательства «Коамикс», специалист по манга Мотида Сюити. Он рассказал участникам о технике изображения эмоций, понятной читателям во всём мире.

«Рассмотрим выражение лица радующегося человека. Сначала его рот закрыт, но чем больше он чувствует радость, тем шире раскрывается рот. Основные элементы при изображении смеющегося лица – это рот, глаза и брови».



Ключевые моменты изображения эмоций

Каждая страница популярных комиксов «Коамикс» – отличное учебное пособие для начинающих художников.

«Художник изображает печальное лицо, будучи уверенным на 100%, что читатель обязательно прольёт слёзы над этой картинкой. Однако читатель проникся рисунком только на 70% и просто перелистывает страницу. Я часто советую рисовать плачущее лицо так, чтобы быть уверенным в нём на 120%-130%. Когда наши персонажи плачут, слёзы присутствуют в огромном количестве. Они буквально льются ручьём. В жизни так не бывает, но чтобы читатель проникся выражением лица персонажа, при изображении эмоций используется гипербола».



Гиперболизированное изображение эмоций

Отзывы участников

После лекции, во время которой специалист по манге поделился с аудиторией секретами техники рисования манги, участники приступили к изображению эмоций. Некоторые рисунки оказались настолько совершенны, что никогда не подумаешь, что их автор учится в школе средней ступени.

«Было очень интересно. Преподаватель – настоящий профессионал. Я смог узнать много нового», – рассказал школьник из города Кумамото.



После лекции участники приступили к зарисовке эмоций

«Мы узнали, какие требования предъявляет читатель к рисункам манга. Эти знания пригодятся при создании манга и картин», – рассказал школьник из посёлка Огуни.

После открытого урока участники направились в компанию «Коамикс», расположенную в пяти минутах езды от школы Такамори. В будущем планируется сделать учащимся допуск на территорию компании, чтобы они после уроков могли читать здесь книги и пользоваться профессиональным оборудованием. Продемонстрированное новейшее цифровое оборудование покорило сердца родителей.

Что думают участники об учебной среде школы Такамори?

Мнение родителей:

–– Думаю, что наступила другая эпоха. Надеюсь, дочь поступит на это отделение. Она собирается сдавать экзамены только сюда.

–– Нам сказали, что учащиеся будут использовать профессионально оборудование. Думаю, что это отличные условия для старшеклассников.

Ученик школы средней ступени из посёлка Масики:

–– Очень круто. Много разного оборудования. Мне очень понравилось.

Мнение родителей:

–– Мне понравилась школа, потому что они умеют мотивировать. Ребёнок обожает мангу издательства «Коамикс», мы всей семьёй читаем «Повесть о конце света» и другие манга. Очень полезное мероприятие.

В преддверии открытия нового отделения в школу будут завозить оборудование и оборудовать мастерские. В апреле 2023 года на отделение манга в школе Такамори придут первые ученики.

(«Кумамото ТВ»)

(Опубликовано 6 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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