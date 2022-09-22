В префектуре Фукусима на развязке скоростной магистрали на три часа остановлено движение из-за рассыпавшихся яблок

Общество

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Около 17:00 18 сентября на въезде на скоростную автомагистраль Тохоку в городе Фукусима из проезжавшего грузовика выпали яблоки и раскатились по дороге. В результате въездная линия между развязкой Фукусима-Иидзака и Фукусима была закрыта для движения на три часа.

Водитель грузовика, заметивший потерю яблок во время движения, сказал, что из-за плохой работы запирающей ручки дверь погрузочной платформы открылась под весом яблок.

(Опубликовано 19 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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