В префектуре Фукусима на развязке скоростной магистрали на три часа остановлено движение из-за рассыпавшихся яблок

Новости

Около 17:00 18 сентября на въезде на скоростную автомагистраль Тохоку в городе Фукусима из проезжавшего грузовика выпали яблоки и раскатились по дороге. В результате въездная линия между развязкой Фукусима-Иидзака и Фукусима была закрыта для движения на три часа.

Водитель грузовика, заметивший потерю яблок во время движения, сказал, что из-за плохой работы запирающей ручки дверь погрузочной платформы открылась под весом яблок.

(Опубликовано 19 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме