Президент США Джо Байден в своей речи в ООН раскритиковал Путина за нарушение Устава ООН
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Президент США Байден впервые после вторжения России в Украину выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, обрушившись с критикой на Путина перед мировыми лидерами.
Президент Байден, посвятивший большую часть своей 30-минутной речи критике России, призвал страны объединиться и подчеркнул, что не отступит перед администрацией Путина.
Президент Байден сказал: «Давайте будем откровенны: постоянный член Совета Безопасности ООН пытается вторгнуться в соседнюю страну и стереть с лица земли суверенное государство».
В своём выступлении Байден неоднократно называл Путина по имени, указал, что Россия «бесстыдно нарушила суть Устава ООН» и призвал её к ответственности как постоянного члена Совета Безопасности.
Кроме того, принимая во внимание усиление военного давления Китая на Тайвань, он сказал: «Мы будем противостоять страху и принуждению, чтобы защитить суверенитет меньшего региона», демонстрируя позицию лидера демократических стран, противостоящих авторитаризму.
(Опубликовано 22 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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