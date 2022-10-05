Вы заметили медведя: что делать?
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В период с сентября по ноябрь учащаются случаи появления медведей в населённых пунктах. Власти префектуры Ниигата сообщают, что в нынешнем году урожай желудей был в пределах нормы, однако на практике ситуация зависит от района. Поэтому перед началом зимней спячки медведи могут опять выйти в места проживания людей.
7 сентября в городе Нагаока проводились учения, на которых сотрудники мэрии и местных предприятий обучались действиям в случае появления медведя на улицах города.
Правила поведения при встрече с медведем
В учениях приняли участие 11 человек, в том числе сотрудники мэрии и члены местного общества охотников.
Известно, что риск встречи с чёрным медведем повышается именно в осенние месяцы. Например, в деревне Сэкикава в октябре 2020 года медведь напал на 70-летнюю женщину, она погибла. В октябре 2019 в городе Уонума от встречи с медведем пострадало четыре жителя.
«Судя по статистике, в последние годы медведи стали появляться даже на городских улицах. Это значит, что в городе в любой момент может возникнуть чрезвычайная ситуация», – предупреждает Хабуки Хисанао, заместитель директора Центра по борьбе с ущербом от диких животных префектуры Ниигата.
Как проводились учения?
Ведущий Сайто Масатака: «Моделируется ситуация, когда медведь появляется в городе и проникает в общественное учреждение».
«Медведь не должен свободно перемещаться. Если медведь проник в помещение, его нужно изолировать», – рассказывает сотрудник мэрии Нагаока.
Служащие мэрии тренировались баррикадировать дверь с помощью машины и закрывать дверь, прикрываясь щитом. Всеобщими силами медведя удалось закрыть в помещении.
Затем сотрудники учились обездвиживать медведя с помощью инъекции наркотического вещества.
«До сих пор у нас не было возможности обсудить межструктурное взаимодействие, поэтому я считаю, что встреча, состоявшаяся на этих учениях, станет отправной точкой к будущему сотрудничеству», – делится впечатлениями от учений Симидзу Аюми, сотрудница компании «Вилко».
«Надеюсь, что представители местных органов власти и частного сектора наладят тесную связь, и в экстренной ситуации общими усилиями мы сможем сохранить жизнь и обеспечить безопасность нашим жителям», – подчеркнул Хабуки Хисанао.
Власти префектуры Ниигата призывают соблюдать меры безопасности – брать в походы колокольчики и другие издающие звук предметы, не ходить в лес одному, особенно ранним утром и в вечернее время, когда медведи особенно активны.
(NST Niigata General TV)
(Опубликовано 24 cентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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