Исследователь крупнейшего болида XXI века: «Мне просто было нечем заняться во время пандемии»
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Учёные из Университета Киото опубликовали результаты наблюдений за столкновением малого небесного тела с Юпитером. Крупнейший болид XXI века был открыт во время пандемии COVID-19, благодаря которой у молодого учёного появилось свободное время.
Безделье как толчок к научному открытию
Вспышка белого света на поверхности круглой планеты - это момент столкновения малого небесного тела с Юпитером в октябре 2021 года.
Вспышку зафиксировал ассистент университета Киото Аримацу Ко. 12 сентября он представил журналистам результаты своих наблюдений, которым посвятит свой доклад на открывающемся на следующий день в университете Ниигата заседании Астрономической ассоциации Японии.
Аримацу Ко, ассистент университета Киото: «Вспышка образовалась от столкновения малого небесного тела с поверхностью Юпитера. Впервые в истории болид был замечен не случайно, а в ходе спланированных исследований».
До сих пор было известно о 8 случаях столкновения малых небесных тел с Юпитером, однако все они были обнаружены случайно. Аримацу впервые в мире удалось получить подробные научные данные об этом явлении в ходе целенаправленных исследований.
Повод для начала исследований оказался весьма неожиданным. «Мне просто было нечем заняться во время пандемии», – рассказывает Аримацу.
В связи с пандемией выездные астрономические исследования были прекращены. И тогда Аримацу занялся разработкой и изготовлением оборудования для наблюдения за космическими телами.
«Телескопы рассчитаны на любителей, их продают в обычных магазинах. Я купил все детали, включая датчики для камер, и собрал прибор для наблюдений своими руками», – поделился с журналистами молодой учёный.
После изготовления прибора Аримацу сосредоточился на наблюдениях за Юпитером, и всего через месяц ему удалось увидеть вспышку.
«Космос безграничен и разнообразен. Даже хорошо известные объекты полны тайн, поэтому новый способ ведения исследований может принести новые открытия», – считает Аримацу.
Полученные результаты могут пригодиться для оценки рисков столкновения космических тел с Землёй и в других будущих исследованиях.
(Телекомпания NST, Ниигата)
(Опубликовано 26 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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