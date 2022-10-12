Исследователь крупнейшего болида XXI века: «Мне просто было нечем заняться во время пандемии»

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Учёные из Университета Киото опубликовали результаты наблюдений за столкновением малого небесного тела с Юпитером. Крупнейший болид XXI века был открыт во время пандемии COVID-19, благодаря которой у молодого учёного появилось свободное время.

Безделье как толчок к научному открытию

Вспышка белого света на поверхности круглой планеты - это момент столкновения малого небесного тела с Юпитером в октябре 2021 года.

Вспышку зафиксировал ассистент университета Киото Аримацу Ко. 12 сентября он представил журналистам результаты своих наблюдений, которым посвятит свой доклад на открывающемся на следующий день в университете Ниигата заседании Астрономической ассоциации Японии.

Аримацу Ко, ассистент университета Киото: «Вспышка образовалась от столкновения малого небесного тела с поверхностью Юпитера. Впервые в истории болид был замечен не случайно, а в ходе спланированных исследований».

До сих пор было известно о 8 случаях столкновения малых небесных тел с Юпитером, однако все они были обнаружены случайно. Аримацу впервые в мире удалось получить подробные научные данные об этом явлении в ходе целенаправленных исследований.

Повод для начала исследований оказался весьма неожиданным. «Мне просто было нечем заняться во время пандемии», – рассказывает Аримацу.



Повод для начала исследований – пандемия COVID-19

В связи с пандемией выездные астрономические исследования были прекращены. И тогда Аримацу занялся разработкой и изготовлением оборудования для наблюдения за космическими телами.



Самодельное устройство для астрономических наблюдений

«Телескопы рассчитаны на любителей, их продают в обычных магазинах. Я купил все детали, включая датчики для камер, и собрал прибор для наблюдений своими руками», – поделился с журналистами молодой учёный.

После изготовления прибора Аримацу сосредоточился на наблюдениях за Юпитером, и всего через месяц ему удалось увидеть вспышку.

«Космос безграничен и разнообразен. Даже хорошо известные объекты полны тайн, поэтому новый способ ведения исследований может принести новые открытия», – считает Аримацу.

Полученные результаты могут пригодиться для оценки рисков столкновения космических тел с Землёй и в других будущих исследованиях.

(Телекомпания NST, Ниигата)

(Опубликовано 26 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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