Визуализация процесса переработки отходов в смартфоне как стимул к изменению поведения потребителей

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В Японии появилось приложение для смартфонов, позволяющее отслеживать процесс переработки пластиковых бутылок.

26 сентября сеть круглосуточных магазинов шаговой доступности «Фэмили Март» совместно с «Асахи касэй» и «Итотю корпорейшн» начали эксперимент по внедрению приложения, с помощью которого пользователи смартфонов смогут отслеживать процесс утилизации и переработки использованных пластиковых бутылок. Чтобы воспользоваться приложением, следует выбросить пустую пластиковую бутылку в специальный ящик, установленный в магазинах сети «Фэмили Март», сосканировать смартфоном нанесённый на ящик QR-код и зарегистрировать в приложении число выброшенных бутылок. Информация о процессе транспортировки и переработки этих бутылок ежедневно обновляется. Эксперимент позволит оценить эффективность визуализации процесса переработки и показателей сокращения выбросов СО 2 для изменения поведения потребителей. Кроме того, пользователи могут наблюдать за ростом «живущего» в приложении персонажа. «Проект позволяет потребителям понять, куда поступает выброшенный ими мусор и что с ним происходит на всех этапах процесса. Также проект поможет улучшить качество пластиковых бутылок и увеличить число бутылок, выбрасываемых в соответствии с правилами. Мы получим данные о влиянии приложения на уровень осознанного отношения потребителей к переработке мусора, изменении их поведение», - рассказывает Харада Кимио, менеджер группы охраны окружающей среды «Фэмили Март».

(Опубликовано 27 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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