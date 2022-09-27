27 сентября проводятся государственные похороны бывшего премьер-министра Абэ Синдзо

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27 сентября в зале Ниппон Будокан правительство проведет государственные похороны бывшего премьер-министра Абэ Синдзо.

Премьер-министр Кисида начал принимать выражения соболезнования от лидеров каждой страны, посетивших Японию.

Государственные похороны начнутся в 14:00, после государственного гимна и минуты молчания с поминальной речью выступят премьер-министр Кисида и другие главы трёх ветвей власти, а также бывший премьер-министр Суга как представитель друзей покойного.

Ожидается участие около 700 человек из 218 стран и регионов.

В парке Кудандзака, недалеко от места проведения мероприятия, вечером 26 сентября установлен стенд, к которому широкая публика может приносить цветы с 10:00 до 16:00.

Премьер-министр Кисида, начавший принимать официальные соболезнования от лидеров других стран 26 сентября, уже провёл встречи с президентом Вьетнама Фуком и вице-президентом США Харрисом.

Премьер-министр Кисида сказал: «Мой долг – выполнять волю (бывшего премьер-министра Абэ), развивать дипломатическое наследие и развивать двусторонние отношения».

Премьер-министр Кисида и вице-президент Харрис разделили серьёзную озабоченность ядерной и ракетной программы Северной Кореи и подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Премьер-министр Кисида планирует провести переговоры с высокопоставленными лицами из более чем 30 стран в течение трёх дней до 28 сентября.

Лидер Социал-демократической партии Фукусима Мидзухо призвала к отмене государственных похорон: «Ещё не поздно, отмените их немедленно!».

26 сентября перед станцией Синдзюку в Токио члены парламента от оппозиции и группы граждан выступили с апелляцией против государственных похорон.

На 27 сентября в разных местах запланированы акции протеста и демонстрации.

(Опубликовано 27 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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