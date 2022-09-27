Японский консул во Владивостоке задержан и допрошен по подозрению в шпионаже

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Сотрудник генконсульства Японии во Владивостоке задержан ФСБ по подозрению в шпионаже.

По сообщениям российских СМИ, ФСБ утверждает, что задержанный сотрудник получил секретную информацию в ресторане в обмен на компенсацию, и что секретная информация касалась того, как политика западных санкций влияет на экономику Приморского края.

Когда ФСБ проводила расследование по подозрению в шпионаже, у чиновника спросили, знал ли он о каких-либо нарушениях закона или получал инсайдерскую информацию.

Министерство иностранных дел России объявило, что сотрудник будет депортирован из страны, а посольство Японии в России выразило протест, заявив: «Мы выражаем крайнее сожаление в связи с требованием высылки по несправедливым причинам и задержанием консула в нарушение Венской конвенции».

(Опубликовано 27 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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