В Токио на скоростной автомагистрали из грузовика выпал вентилятор

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Кадры с видеорегистратора, едущего по скоростной автомагистрали Сюто в токийском районе Ота показывают, как перед машиной, которая собирается съехать на следующем выезде, из кузова обгоняющего грузовика выпал белый предмет, который оказался вентилятором.

Водитель немного опешил, но успел затормозить, чтобы не задеть вентилятор, и поехал к выезду через небольшой свободный промежуток слева.

Что случилось с вентилятором после этого?

Водитель-очевидец: «Похоже, грузовик позади меня тоже притормозил и перестроился в правый ряд».

К счастью, пассажиры и машина не пострадали.

(Опубликовано 27 сентября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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