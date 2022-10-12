В Токио с 11 октября начали принимать заявки на получение статуса партнёрства для ЛГБТ-пар

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С полудня 11 октября начинают принимать заявки на «систему партнёрства» столичного правительства Токио, которая направлена на официальное признание пар ЛГБТ.

«Система партнёрства» столичного правительства Токио направлена на облегчение процедур в повседневной жизни и предназначена для пар старше 18 лет, по меньшей мере один из членов которых принадлежит к ЛГБТ и по меньшей мере один проживает в Токио. В случае обучения в учебном заведении гражданство не имеет значения.

При наличии свидетельства о партнёрстве можно претендовать на проживание в муниципальном жилье столицы.

Процедура в основном проводится онлайн, приём заявок начинается в 14:00, а работа системы начнется с 1 ноября.

(Опубликовано 11 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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