Министр иностранных дел Японии призвал живущих в Украине японских граждан обеспечить свою безопасность

Новости

В связи с ракетным ударом России по Украине министр иностранных дел Хаяси подчеркнул, что он был «абсолютно неоправданным», и что Япония его «решительно осуждает», призвав находящихся в Украине японцев эвакуироваться.

Министр иностранных дел Хаяси: «Нападение на гражданских лиц и гражданские объекты является нарушением международного права и абсолютно неоправданно. Мы решительно осуждаем это».

Министр иностранных дел Хаяси сказал, что не получал информации о том, что пострадал кто-то из японцев, проживающих в Украине, но добавил: «Если вы находитесь в Украине, пожалуйста, немедленно укройтесь для обеспечения вашей безопасности».

Кроме того, после ракетного удара премьер-министр Кисида примет участие в экстренной онлайн-встрече лидеров G7 (семи крупнейших стран) ночью 11 октября.

На пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно подчеркнул: «Я хотел бы подтвердить солидарность G7 на саммите и направить решительный сигнал международному сообществу».

(Опубликовано 11 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме