Nissan уходит из России: продолжается исход автопроизводителей
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Nissan Motor объявила об уходе с российского рынка и продаже акций своей российской дочерней компании.
Ожидается, что эта продажа приведёт к чрезвычайным убыткам в размере около 100 миллиардов йен.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге начал работу в 2009 году, но из-за сбоев в цепочке поставок, вызванных вторжением в Украину, с марта приостановил производство в России.
В сентябре Toyota также объявила об уходе с российского рынка, всё больше японских автопроизводителей уходят из России.
(Опубликовано 11 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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