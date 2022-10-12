Nissan уходит из России: продолжается исход автопроизводителей

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Nissan Motor объявила об уходе с российского рынка и продаже акций своей российской дочерней компании.

Ожидается, что эта продажа приведёт к чрезвычайным убыткам в размере около 100 миллиардов йен.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге начал работу в 2009 году, но из-за сбоев в цепочке поставок, вызванных вторжением в Украину, с марта приостановил производство в России.

В сентябре Toyota также объявила об уходе с российского рынка, всё больше японских автопроизводителей уходят из России.

(Опубликовано 11 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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