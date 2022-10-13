В Японии в горах обнаружена плантация конопли, арестован руководитель компании, подозревающийся в выращивании
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
На первый взгляд этот горный пейзаж ничем не примечателен, но выяснилось, что здесь выращивали коноплю.
28-летний Косэки Такамаса, руководитель компании без определённого адреса, был арестован по подозрению в выращивании каннабиса с целью получения прибыли и хранении около 1,3 кг сушёного каннабиса.
В горах культивировалось 568 сортов конопли на площади около 400 квадратных метров, но Косэки отвергает обвинения, говоря, что он их не выращивал.
Полиция считает, что это было организованное преступление.
(Опубликовано 12 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Япония вводит уголовную ответственность за употребление каннабиса
- Количество изъятых таможенной службой Японии наркотиков шестой год подряд превышало 1 тонну
- Шесть австралийских собак будут работать в японской таможенной службе
- За употребление кокаина арестованы четверо иностранных сотрудников Олимпиады
- В 2020 году таможня Японии изъяла на 43% меньше наркотических веществ, чем в предыдущем году
- Семейная пара переслала в Японию из Таиланда стимуляторы в контейнерах для воска для волос
- В Японии стремительно растут объёмы изымаемой жидкой марихуаны
- Низкий уровень преступности в Японии: 0,2 убийства на 100 000 человек
- В Японии всё больше преступлений, связанных с оборотом марихуаны
- Япония и метамфетамины: в Азии растет спрос на синтетические наркотики
- Якудза: организованная преступность в Японии
- Насколько «безопасна» Япония в сравнении с другими странами?