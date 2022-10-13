В Японии в горах обнаружена плантация конопли, арестован руководитель компании, подозревающийся в выращивании

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На первый взгляд этот горный пейзаж ничем не примечателен, но выяснилось, что здесь выращивали коноплю.

28-летний Косэки Такамаса, руководитель компании без определённого адреса, был арестован по подозрению в выращивании каннабиса с целью получения прибыли и хранении около 1,3 кг сушёного каннабиса.

В горах культивировалось 568 сортов конопли на площади около 400 квадратных метров, но Косэки отвергает обвинения, говоря, что он их не выращивал.

Полиция считает, что это было организованное преступление.

(Опубликовано 12 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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