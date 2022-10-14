В Японии создано первое в мире устройство для дистанционного измерения температуры во рту с использованием технологии распознавания лиц
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Токийская компания разработала устройство, которое при помощи функции распознавания лиц обнаруживает рот, определяет и отображает среднюю температуру внутри рта.
Обычные термометры измеряют температуру поверхности тела, поэтому них влияет внешняя температура.
Президент WDS Ямада Хироюки: «Если вы хотите точно измерить температуру, то внутренняя часть вашего рта покажет её точнее, при этом она будет значительно отличаться от температуры лба».
В будущем компания хотела бы представить устройство там, где требуется точное измерение температуры – в медицинских учреждениях, школах и домах престарелых.
(Опубликовано 13 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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