В Японии создано первое в мире устройство для дистанционного измерения температуры во рту с использованием технологии распознавания лиц

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Токийская компания разработала устройство, которое при помощи функции распознавания лиц обнаруживает рот, определяет и отображает среднюю температуру внутри рта.

Обычные термометры измеряют температуру поверхности тела, поэтому них влияет внешняя температура.

Президент WDS Ямада Хироюки: «Если вы хотите точно измерить температуру, то внутренняя часть вашего рта покажет её точнее, при этом она будет значительно отличаться от температуры лба».

В будущем компания хотела бы представить устройство там, где требуется точное измерение температуры – в медицинских учреждениях, школах и домах престарелых.

(Опубликовано 13 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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