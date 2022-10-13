Министр обороны Японии: Северная Корея уже имеет технологию установки ядерных зарядов на ракеты, способные достичь Японии

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Утром 13 октября, когда продолжается серия пусков северокорейских ракет, министр обороны Хамада сообщил парламенту, что Северная Корея уже имеет технологию установки ядерной боеголовки на баллистическую ракету, способную достичь Японии.

Министр обороны Хамада сказал: «Что касается баллистических ракет, в зоне досягаемости которых находится Япония, то похоже, что они уже достигли уровня миниатюризации и превращения в боеголовки ядерного оружия, необходимого для оснащения ими ракет и нападения».

Министр обороны Хамада отметил, что «программа ядерного оружия Северной Кореи значительно продвинулась вперёд», Япония будет продолжать сотрудничать с Соединёнными Штатами и приложит все усилия для её анализа.

«Мы не будем исключать все варианты, в том числе возможность контратаки, но будем рассматривать их реалистично, и в срочном порядке принципиально укрепим наши оборонительные возможности», – сказал он.

(Опубликовано 13 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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