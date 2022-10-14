В Японии пересматривают Гражданский кодекс, чтобы отменить период запрета для женщин на повторный брак и признать преимущество действующего брака
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Кабинет министров принял решение о пересмотре норм Гражданского кодекса, согласно которым ребёнок, рождённый в течение 300 дней после развода, признаётся ребёнком предыдущего мужа.
По действующему законодательству ребёнок, рожденный в течение 300 дней после развода, считается ребёнком предыдущего мужа, что создаёт проблемы – иногда детей не регистрируют и они становятся лицами без семейной решистрации.
Согласно поправке к Гражданскому кодексу, которую сегодня приняло правительство, даже если ребёнок родился в течение 300 дней после развода, в случае повторного брака матери он будет считаться ребёнком нынешнего мужа.
В соответствии с этим будет отменён 100-дневный период запрета на повторный брак после развода, который был предусмотрен только для женщин.
Правительство намерено принять законопроект на текущей сессии парламента, и министр юстиции Хараси заявил на пресс-конференции после сегодняшнего заседания кабинета: «Мы считаем, что это поможет защите интересов детей, и мы незамедлительно приложим все усилия для введения этих норм», – сказал он.
Впервые с момента вступления в силу Гражданского кодекса в эпоху Мэйдзи положение о преимуществе предыдущего брака будет пересмотрено в связи с диверсификацией характера семьи.
(Опубликовано 14 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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