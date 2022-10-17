Принцесса Како выступила с речью о надежде на гендерное равенство: «Широкий выбор для всех»

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Принцесса Како, вторая дочь семьи наследного принца Акисино, выразила надежду на реализацию гендерного равенства.

Принцесса Како: «Я надеюсь, что гендерное равенство будет достигнуто и что у каждого будет более широкий выбор в жизни, что они смогут выбрать путь, который максимально раскрывает их потенциал, и что это станет само собой разумеющимся».

На «Girls Messe 2022» были отмечены учащиеся начальной, средней и старшей школы, которые решают различные проблемы, такие как бедность женщин.

Принцесса Како, которая много раз посещала это мероприятие, выслушала отчёт об их деятельности, делая заметки, и спросила отмеченных наградами старшеклассников: «Были ли у вас трудности во время работы в группе?».

(Опубликовано 16 октября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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