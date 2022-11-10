«Это пончик или красная икра?»: как в Японии фотографировали лунное затмение

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На Луну постепенно наползает тень, и через какое-то время она стала тускло-красной…



Оказавшись в тени Земли, Луна тускнеет и приобретает красный оттенок (город Фунабаси, преф. Тиба)

8 ноября в Японии наблюдалось полное лунное затмение.

Луна над освещённым зданием парламента постепенно скрывается в тени...



Слева вверху – Луна, которая постепенно скрывается в тени; внизу – здание Парламента Японии

Однако снимать Луну на смартфон довольно сложно.

В соцсетях появилось много размытых, туманных фотографий, и сред них были снимки с наложившимися друг на друга избражениями, из-за чего Луна стала похожей на пончик.

Также есть снимок, напоминающий фотографию среза луковицы. По словам автора, у него постоянно получались только такие снимки.

Хурма? Красная икра? Снимки, получившие одобрение за артистизм

Есть также снимок оранжевой луны, сделанный из-за веток дерева, благодаря чему она напоминает спелую хурму, свисающую с кончика ветки.

Луна как часть огромной музыкальной партитуры, появившейся в ночном небе. Здесь фоном послужили электрические провода.

Ещё один снимок с подписью «Из неё получилась красная икра» – несколько изображений Луны наложились друг на друга дугой.

На этой фотографии Луна в окружении множества уличных фонарей, и с первого взгляда может быть непонятно, который из огней – Луна.

Таким образом, даже не слишком удачные фотографии получали одобрение в соцсетях за их артистизм.

(Из передачи “Оно!” 9 ноября)

(Опубликовано 9 нояября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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