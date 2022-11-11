В Украине в ходе боевых действий погиб японский гражданин – предположительно доброволец, воевавший против российской армии

Общество

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Погиб японец, который, вероятно, въехал в Украину для участия в боевых действиях с российской армией, как сообщил чиновник японского правительства 11 ноября.

В социальных сетях была размещена информация о гибели японского солдата-добровольца, принимавшего участие в бою с российской армией, и правительство подтверждает этот факт.
По словам нескольких правительственных чиновников, подтверждена смерть японского гражданина.

Считается, что это первая подтвержденная смерть японца, который предположительно принимал участие в боевых действиях во время вторжения России в Украину.

(Опубликовано 11 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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