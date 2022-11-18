Премьер-министр Кисида выразил решительный протест в связи с пуском Северной Кореей ракеты, которая могла упасть у побережья Хоккайдо

Политика

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Премьер-министр Кисида заявил, что ракета, запущенная Северной Кореей, упала в исключительной экономической зоне Японии (ИЭЗ).

Премьер-министр Кисида: «Сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая, как полагают, приземлилась в ИЭЗ Японии к западу от Хоккайдо».

Он также дал понять, что выразил решительный протест Северной Корее.

(Опубликовано 18 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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