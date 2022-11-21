Администрация Токио призвала носить на работе водолазки для экономии электричества зимой
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Столичная администрация Токио призвала с 21 ноября носить на работе водолазки в качестве мер «тёплого зимнего бизнеса».
Эта инициатива направлена на экономию электроэнергии зимой, уменьшив использование отопления.
Губернатор Токио Коикэ Юрико призвала к использованию водолазок в рамках мер по борьбе с нехваткой электроэнергии этой зимой, заявив, что водолазки «теплее, потребляют меньше энергии и помогают сократить выбросы CO2».
В столичной администрации Токио даже сотрудники, которые обычно носят белые рубашки и галстуки, с 21 ноября ходят на работу в водолазках.
(Опубликовано21 ноября в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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