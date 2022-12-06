Сотрудники известного ресторана японской кухни уличены в воровстве кленовых листьев из старейшего дзэнского храма в Киото

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Камера видеонаблюдения зафиксировала процесс воровства листьев японского клёна (момидзи), когда двое мужчин взобрались на дерево на территории буддийского храма.

Для чего использовался украденный клён?

Представитель пострадавшего храма говорит: «(Преступник) сказал, как называется его ресторан. (Момидзи), вероятно, использовались как часть украшения блюд».

От воровства пострадал Кэнниндзи – старейший дзэнский храм в Киото, где осенняя листва приобрела самые яркие краски.

18 ноября около 22:30 двое пришли на безлюдную автостоянку при храме.

Они начали осматриваться, используя смартфоны как фонарики.

Их внимание сразу же привлекло кленовое дерево.

Один из них перелез через забор и из рюкзака достал что-то вроде ножниц для отрезания высоко растущих веток.

Далее, когда ветка была отрезана, стоявший внизу мужчина её поймал.

Слаженно действуя, двое мужчин одну за другой срезали кленовые ветки и пытались их унести.

В этот момент мимо проходил один из пользователей парковки, которому их действия показались подозрительными, и он их окликнул.

Он заметил у них в сумке кленовые ветки, поэтому сообщил в полицию.

Преступление двух мужчин попало на установленную там камеру видеонаблюдения.

Асано Тосимити, глава административного отдела храма Кэнниндзи буддийского направления Риндзай: «Вон там ветка. Как будто срезана острым ножом. Это страшно, я не могу в это поверить».

Всего было срезано пять кленовых веток.

Двое мужчин, совершивших такие невероятные действия, были сотрудниками ресторана японской кухни, отмеченного двумя звёздами «Мишлен», в квартале Гион в Киото.

Несколько дней назад сотрудники храма обнаружили мужчину, пытавшегося срезать ветку клена. Говорят, что тогда он упомянул название того же ресторана.

Это весьма необычный инцидент, когда сотрудники известного японского ресторана крадут из храма кленовые листья для украшения блюд.

В ресторане объяснили: «Истинным побуждением повара было стремление использовать красивые кленовые листья».

Японский ресторан, в котором работают те двое мужчин, пояснил, что их повара искренне хотят включать в блюда японской кухни приметы времени года в Киото, и поэтому решились на воровство листьев из храма, в чём раскаиваются.

В храме же очень сожалеют об испорченных клёнах.

Асано Тосимити говорит, что листья японского клена приносят радость в сердца людей, приходящих туда. По его словам, действительно невероятно и грустно причинять им такую боль.

Сообщают, что храм подал в полицию заявление об ущербе.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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