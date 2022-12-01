Китайские и российские бомбардировщики пролетели вблизи Японии, Силы самообороны подняли в воздух истребители
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
30 ноября Министерство обороны сообщило, что китайские и российские бомбардировщики, в общей сложности четыре самолёта, совершили совместный дальний полёт вблизи Японии.
По данным Минобороны, два китайских и два российских бомбардировщика совершили совместный дальний перелёт над Японским, Восточно-Китайским морями и Тихим океаном во второй половине дня 30 ноября, после чего на какое-то время к перелёту присоединилось четыре китайских истребителя.
Воздушные силы самообороны по тревоге подняли в воздух истребители и приняли меры предосторожности.
Тем временем Минобороны России сообщило, что российские и китайские бомбардировщики провели воздушное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях, а Минобороны Китая также сообщило о проведении совместного воздушного стратегического патрулирования.
Китайские и российские бомбардировщики совершали совместный дальний полёт вблизи Японии в мае 2022 года, и правительство Японии выразило обеим странам серьёзную озабоченность.
(Опубликовано 1 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Как подготовить Японию к непосредственной угрозе кризиса при чрезвычайной ситуации с Тайванем?
- Кисида на саммите с Си выразил обеспокоенность по поводу островов Сэнкаку
- Два китайских правительственных корабля вошли в японские воды возле островов Сэнкаку
- Китай предупреждает Японию в отношении официальных связей с Тайванем
- Белый дом: лидеры стран «четверки» могут обсудить вопрос Тайваня
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
- Вопросы политики безопасности и обороны Японии: о пересмотре трёх оборонных документов
- Стратегия обеспечения безопасности Японии в посткоронавирусном мире
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии