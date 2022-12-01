Китайские и российские бомбардировщики пролетели вблизи Японии, Силы самообороны подняли в воздух истребители

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30 ноября Министерство обороны сообщило, что китайские и российские бомбардировщики, в общей сложности четыре самолёта, совершили совместный дальний полёт вблизи Японии.

По данным Минобороны, два китайских и два российских бомбардировщика совершили совместный дальний перелёт над Японским, Восточно-Китайским морями и Тихим океаном во второй половине дня 30 ноября, после чего на какое-то время к перелёту присоединилось четыре китайских истребителя.

Воздушные силы самообороны по тревоге подняли в воздух истребители и приняли меры предосторожности.

Тем временем Минобороны России сообщило, что российские и китайские бомбардировщики провели воздушное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях, а Минобороны Китая также сообщило о проведении совместного воздушного стратегического патрулирования.

Китайские и российские бомбардировщики совершали совместный дальний полёт вблизи Японии в мае 2022 года, и правительство Японии выразило обеим странам серьёзную озабоченность.

(Опубликовано 1 декабря в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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