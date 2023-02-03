Сборник «Стихи рабочих из квартала Айрин» как зеркало жизни обитателей Нисинари: сакэ, подёнщина, холода, тоска по матери и по родным местам (репортаж из Осаки)

Новости

▼ Не забывают и нас, в лачугах живущих, ласточки по весне (Амами)

▼ Прохладна краса гиацинта. Милей мне сакэ разогретого чашка (Тамонии)

Эти хайку – японские стихотворные произведения со слоговым размером строфы 5-7-5 – произведения людей с совершенно особым взглядом на жизнь. Стихи сочинили в рабочем районе Нисинари в Осаке, обитатели которого перебиваются поденными заработками. Как рождаются такие строки? При подготовке этого материала нас привлекла неожиданная связь между этими рабочими и полицией префектуры Осака.

Сборники «Стихи рабочих из квартала Айрин» 47 лет издает… полицейское управление Нисинари

Квартал Айрин района Нисинари в Осаке издавна известен как место обитания рабочих-поденщиков. С самого утра по всему кварталу можно заметить мужчин средних лет, попивающих сакэ.

▼ Насобираю-ка алюминиевых банок – хоть пива купить (Нэрихито)

▼ Задувает холодом у раздачи бесплатного супа. И в животе уныло. (Окамото Таро)

Эти хайку тоже сочинили рабочие из Нисинари. Имено здесь более 40 лет рождается сборник «Стихи рабочих из квартала Айрин».

Составлением этого поэтического сборника занимаются в местной полиции. В Управлении полиции Нисинари имеется единственный в стране специальный отдел по взаимодействию с рабочими.

«Мы этим занимаемся, чтобы сблизиться с жителями. Такая работа со стороны полиции делает атмосферу более гармоничной, ведь мы вместе стараемся, чтобы район стал лучше. Пытаемся как-то оживить квартал Айрин в Нисинари», – комментирует Охаси Юкио, начальник секции по профилактике преступности управления полиции Нисинари.

Поводом для учреждения этого необычного издания стали события 1961 года – Первые беспорядки Нисинари.

Недовольство полицией вспыхнуло из-за того, что население сочло отвратительным обращение с рабочим, который погиб в дорожно-транспортном происшествии. В беспорядках участвовало до 5 тыс. рабочих.

В секции профилактики преступлений полицеского управления Нисинари занимаются бесплатной выдачей одежды и другими делами, призванными продемонстрировать, что полиция – не враг рабочим, а общественный институт, оказывающий поддержку.

Еще одним направлением деятельности секции является сбор хайку, которые сочиняют рабочие, выбор наиболее удачных произведений и публикация в виде сборника, который распространяется каждый год в декабре.

«Замысел этой работы состоит в том, чтобы привнести людям в повседневную жизнь немного радости и чего-то светлого, вселить в них надежды и желания. Именно для этого полиция собирает и публикует хайку, сочиняемые теми, кто живет бок о бок с читателем, – стихи, с юмором отражающие наши времена», – поясняет Охаси.

Рабочие во власти одиночества и тоски по родному дому

Подавляющее большинство рабочих-обитателей Нисинари – выходцы из провинции, которые покинули свои родные места и приехали в большой город в поисках работы. Поэтому у них нет приятелей, а многие совершенно одиноки.

▼ Работы все нет. Хоть бы ты ее принес, первый весенний ветер (Окамото Таро)

▼ Зимним вечером захочется любви – и выпьешь в одиночку (Харэ)

Мы побеседовали с Голго, живущим в Нисинари одиноким 72-летним рабочим родом из префектуры Тоттори.

Будучи поваром японской кухни, Голго исходил почти всю Японию со своим неизменным инструментом – кухонным ножом. Когда он поселился в Нисинари, какое-то время держал уличную закусочную.

Он показал нам место, где она стояла.

«Прямо здесь моя закусочная стояла. Большая была – отсюда и почти до входа в туалет. Вот сюда выдавалась. С занавеской из прозрачного пластика, и зимой, и летом. Вход был вот отсюда, а стойка – вот здесь. Вот такая большая», – вспоминает Голго.

Интересуемся, много ли было постоянных клиентов.

«Еще бы! До сих пор знакомые остались из бывших посетителей. Заходили и те, кто только приезжал из провинции, были и привычные лица. С ними было приятно поболтать, не отрываясь от работы», – отвечает Голго.

Но квартал стали перестраивать, и закусочную снесли.

С тех пор он перестал готовить и занимается поденщиной. С приезда в Нисинари прошло уже 25 лет, но он и теперь не может забыть родные места.

«В самом деле, хочется вернуться домой. Здесь, в Нисинари, желающих вернуться полным-полно. Но мне никак не вернуться. Я думал только о себе. Проигрался в пух и прах, и у родителей деньги клянчил. Играл на родительские деньги. Мол, покончу с собой – вам же хуже будет. Не знаю, сколько еще проживу, да только хотелось бы доживать хоть с какой-то пользой для людей», – признается Голго.

Когда-то Голго настолько увяз в азартных играх, что брал для этого деньги у матери. С родными поссорился, так что давно к ним не наведывался.

Но есть место, где Голго бывает почти каждый день.

Первые стихи – со слезами тоски по родным местам

В Нисинари находится некоммерческий центр социальной поддержки местной общины – Центр Хитохана. В нем стремятся помочь людям, страдающим от изоляции и одиночества – проводят зарядки под радиотрансляцию, просмотры кинофильмов и другие мероприятия. А в этот день состоялось собрание любителей хайку.

▼ Сняли на первом свидании маски – попадали со смеху

▼ Дорогой Санта, проведай хоть ты, как там дом мой родной

▼ Уж год кончается, а страны глупые – воюют

Среди участников были и те, чьи стихи уже публиковались в сборниках.

«По-моему, это забавно. Стараться, чтобы попасть в анналы полиции Нисинари. Мне никогда прежде не доводилось сочинять хайку. Только пил... Не просыхая», – говорит Окамото Таро (имя-псевдоним).

Голго тоже один из тех, кому сочинить первый стих предложил работник Центра Хитохана.

▼ Припомнилось, как с мамою толкли лепешки моти

«Когда писал про мать, слезы от воспоминаний на глаза наворачивались... Как такое забудешь», – говорит Голго.

Первое стихотворение Голго было о том, как перед Новым годом они с мамой по обычаю готовили к празднику рисовые лепешки.

Свежий сборник стихов и место в жизни

Очередной сборник готов и поступил в Центр Хитохана.

«Ага, и в этот сборник я попал! Все-таки включили. Потому что очень уж старался», – реагирует Окамото Таро (псевдоним).

Вот какие стихи сочинил Окамото:

▼ Раз начал сочинять – и пить я брошу. Всё, решено, в этом году

«Казалось бы, всего лишь слова. А все-таки радостно. Это вдохновляет. Старался на совесть», – комментирует Окамото.

Голго смотрит, какие хайку вошли в сборник. Одно из стихотворений – воспоминание о родных местах.

▼ В парке на празднике Бон помянул, как усопшего имя: Симэватари

«Каждый раз, когда что-нибудь такое увижу, сразу родной дом вспоминаю... Давненько могилы предков не навещал. Тут есть, чему поучиться – как сочинять, чтобы в сборник включили. Буду хотя бы по строчке в день слагать, в блокнот записывать», – поясняет Голго.

Нисинари. Место, которое собирает рабочих-поденщиков – людей, которым довелось многое пережить. Теперь еще одним местом их жизни стал поэтический сборник.

▼ Зима близка, а все у нас как прежде – как придется (Голго)

(Материал вышел в эфир в программе «Гонец с вестями» телевидения «Кансай тэрэби» 21 декабря 2022 года)

(Опубликовано в FNN Prime Online 8 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме