Осака Наоми сообщила о своей беременности

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Теннисистка Осака Наоми в сообщении в Twitter объявила о своей беременности и заявила, что вернётся в теннис в 2024 году.

Звезда тенниса Осака Наоми объявила, что беременна, поделившись новостью в Твиттере, где написала: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт, но у меня есть небольшое обновление жизненных планов на 2023 год», добавив изображение УЗИ.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023

Приложенное сообщение в твите на английском и японском языках подтверждает эту новость: «Я с нетерпением жду, когда мой ребенок посмотрит один из моих матчей и скажет кому-нибудь: «Это моя мама».

Неизвестно, когда родится ребенок, но Осака не играла профессионально с тех пор, как в сентябре отказалась от участия в Pan Pacific Open в Токио. Отец ребёнка – американский рэпер Cordae; Осака поддерживает отношения с ним с 2019 года.

В заключение она сказала: «Я не думаю, что в жизни есть совершенно правильный путь, но я всегда чувствовала, что если вы будете двигаться вперёд с добрыми намерениями, вы в конце концов выйдете на свою дорогу». Она также сказала, что снова примет участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в январе 2024 года. Во время её «декретного отпуска» поклонники будут с нетерпением ждать дальнейших новостей.

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(Опубликовано 12 января в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

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