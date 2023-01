Осака Наоми сообщила о своей беременности

Звезда тенниса Осака Наоми объявила, что беременна, поделившись новостью в Твиттере, где написала: «Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт, но у меня есть небольшое обновление жизненных планов на 2023 год», добавив изображение УЗИ.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I