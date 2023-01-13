Что японцы едят с похмелья? Результаты опроса
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Что вы едите, когда у вас сильное похмелье? В Японии вполне предсказуемо на первом месте оказался суп мисо.
В 2022 году впервые за три года сняли все ограничения на передвижение в новогодние праздники.
Компания Kakuyasu, торгующая алкогольными напитками, провела опрос о том, что люди едят с похмелья в этот тяжёлый период.
Как показали результаты, 61,5% выбрали суп мисо, который занял первое место среди типов еды, которую люди едят с похмелья.
При этом многие особо упоминали суп мисо, в состав которого входят моллюски сидзими.
На втором месте оказались удон (пшеничная лапша) и соба (гречневая лапша), за ними следовали различные супы и рис с чаем – отядзукэ. Таким образом, люди с похмелья выбирают лёгкую для желудка еду.
Однако некоторые люди в такие моменты испытывают особый аппетит и выбирают очень согревающие люда – на пятом месте оказался рамэн, а на шестом – рис карри. Таким образом, результаты опроса показали поляризацию выбора еды с похмелья – одни предпочитают лёгкую еду, тогда как другие – плотные и сытные блюда.
(Опубликовано 13 января в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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