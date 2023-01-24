Госпожа Деви Сукарно посетила Киев, чтобы доставить гуманитарную помощь
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Госпожа Деви Сукарно посетила столицу Украины Киев и другие места, чтобы доставить гуманитарную помощь в Украину, подвергшуюся вторжению России.
Госпожа Деви прибыла в Украину 22 января и доставила предметы первой необходимости, такие как теплая одежда и подгузники, в больницы Киева и Бучи, города под Киевом, где произошла резня.
По данным посольства Украины в Японии, в декабре 2022 года госпожа Деви проконсультировалась по поводу посещения пострадавших регионов и посольство обратилось к ней с просьбой о перевозке собранных предметов для помощи.
Сообщают, что госпожа Деви прибыла в пострадавшие регионы с предметами первой необходимости в чемоданах цветов украинского флага и доставила к месту происшествия керосиновые обогреватели и медикаменты в контейнерах.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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