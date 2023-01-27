Интервью госпожи Деви Сукарно из Украины: «Я пережила войну, я не боюсь»
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Госпожа Деви приехала в Украину, чтобы доставить гуманитарную помощь в страну, где продолжается вторжение России.
Её пригласили в студию местной телепрограммы для интервью.
Интервьюер: Часто появляется нформация о ракетных обстрелах, вам не страшно?
Госпожа Деви: Я не боюсь. Я пережила Вторую мировую войну. Я пережила и переворот в Индонезии.
Госпожа Деви ответила на эксклюзивное интервью FNN 25 января по японскому времени и рассказала об обстоятельствах того интервью.
Госпожа Деви: Здешняя телестанция попросила меня дать интервью для телепрограммы. Это было длинное интервью, 45 минут, поэтому я думаю, что они его там отредактируют.
Госпожа Деви посетила столицу страны Киев и больницу в близлежащем городе Буча, где были убиты мирные жители.
Она доставила предметы первой необходимости, такие как тёплая одежда и подгузники.
Кроме того, фонд, управляемый госпожой Деви, помогал при доставке гуманитарной помощи, отправленной посольством Украины в Японии.
Ожидается, что к концу февраля прибудут четыре контейнера с керосиновыми обогревателями и медикаментами.
Госпожа Деви после прибытия в Украину увидела разрушения, причинённые российским нападением.
Она побывала в разных местах, в том числе в тренировочном лагере полицейских собак, используемых для разминирования.
В Украине с ней встретился господин Андрей, который обратился к ней со словами благодарности.
Андрей, представитель НПО «Добродар»: «Даже некоторые украинцы боятся ехать в Украину. Я выражаю искреннее почтение в связис тем, что вы приехали, несмотря на страшную ситуацию и возможность подвергнуться обстрелу со стороны российской армии».
Госпожа Деви сказала, что в ходе пребывания в Украине она по-новому ощущает сочувствие к этой стране.
Госпожа Деви: «Я встретилась с несколькими государственными чиновниками, расспросила их об их текущей ситуации и узнала много такого, о чём не знала до сих пор, и постараюсь узнать ещё больше. К счастью, в Киеве, где я сейчас, уже несколько дней не было воздушных тревог, и люди, похоже, живут нормальной жизнью».
Правительство Японии рекомендовало своим гражданам эвакуироваться из Украины.
Госпожа Деви пробудет там ещё около двух дней.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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