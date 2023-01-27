Интервью госпожи Деви Сукарно из Украины: «Я пережила войну, я не боюсь»

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Госпожа Деви приехала в Украину, чтобы доставить гуманитарную помощь в страну, где продолжается вторжение России.

Её пригласили в студию местной телепрограммы для интервью.

Интервьюер: Часто появляется нформация о ракетных обстрелах, вам не страшно?

Госпожа Деви: Я не боюсь. Я пережила Вторую мировую войну. Я пережила и переворот в Индонезии.

Госпожа Деви ответила на эксклюзивное интервью FNN 25 января по японскому времени и рассказала об обстоятельствах того интервью.

Госпожа Деви: Здешняя телестанция попросила меня дать интервью для телепрограммы. Это было длинное интервью, 45 минут, поэтому я думаю, что они его там отредактируют.

Госпожа Деви посетила столицу страны Киев и больницу в близлежащем городе Буча, где были убиты мирные жители.

Она доставила предметы первой необходимости, такие как тёплая одежда и подгузники.

Кроме того, фонд, управляемый госпожой Деви, помогал при доставке гуманитарной помощи, отправленной посольством Украины в Японии.

Ожидается, что к концу февраля прибудут четыре контейнера с керосиновыми обогревателями и медикаментами.

Госпожа Деви после прибытия в Украину увидела разрушения, причинённые российским нападением.

Она побывала в разных местах, в том числе в тренировочном лагере полицейских собак, используемых для разминирования.

В Украине с ней встретился господин Андрей, который обратился к ней со словами благодарности.

Андрей, представитель НПО «Добродар»: «Даже некоторые украинцы боятся ехать в Украину. Я выражаю искреннее почтение в связис тем, что вы приехали, несмотря на страшную ситуацию и возможность подвергнуться обстрелу со стороны российской армии».

Госпожа Деви сказала, что в ходе пребывания в Украине она по-новому ощущает сочувствие к этой стране.

Госпожа Деви: «Я встретилась с несколькими государственными чиновниками, расспросила их об их текущей ситуации и узнала много такого, о чём не знала до сих пор, и постараюсь узнать ещё больше. К счастью, в Киеве, где я сейчас, уже несколько дней не было воздушных тревог, и люди, похоже, живут нормальной жизнью».

Правительство Японии рекомендовало своим гражданам эвакуироваться из Украины.

Госпожа Деви пробудет там ещё около двух дней.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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