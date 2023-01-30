Пятеро иностранцев попали под лавину в Нагано

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Во второй половине дня 29 января на горе Норикура хребта Хакуба в деревне Отари в Нагано сошла лавина, от которой пострадали пять человек.

Три человека были спасены, но на 0:15 30 января на месте происшествия в бессознательном состоянии оставались два человека, которых утром 30 января будут эвакуировать.

Около 14:30 29 января иностранный турист, находившийся поблизости, сообщил, что в отдалённой местности за пределами трассы на горнолыжном курорте Цугаикэ когэн в деревне Отари сошла лавина.

Пятеро иностранцев попали под лавину, троих из них удалось спасти.

Среди них 20-летний австриец, который жаловался на боль в правом плече и был доставлен в больницу.

Двое мужчин, гражданин США и гражданин Австрии, остаются на месте происшествия и, как сообщается, находятся в бессознательном состоянии.

Утром 30 января полиция и другие лица направились на спасение.

Происшествие произошло на восточном склоне горы Тэнгухара Норикура хребта Хакусан на высоте примерно 2100 метров над уровнем моря.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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