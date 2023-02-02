Компания NTT Docomo разработала технологию, позволяющую передавать осязательные ощущения на расстояние

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Впервые в мире разработана технология, позволяющая ощутить прикосновения к объекту на расстоянии.

Первая в мире такая технология выпущена NTT Docomo, она основана на считывании вибраций, ощущаемых при прикосновении к объекту с помощью датчика на кончике пальца, и измеряет их частоту.

Используя технологию 5G, вибрация воспроизводится на расстоянии в шарообразной машине, которую человек может держать и испытывать осязательные ощущения.

К примеру, можно передать ощущение текстуры ткани, что позволит использовать эту технологию для покупок одежды в Интернете.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 февраля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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