Компания NTT Docomo разработала технологию, позволяющую передавать осязательные ощущения на расстояние
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Впервые в мире разработана технология, позволяющая ощутить прикосновения к объекту на расстоянии.
Первая в мире такая технология выпущена NTT Docomo, она основана на считывании вибраций, ощущаемых при прикосновении к объекту с помощью датчика на кончике пальца, и измеряет их частоту.
Используя технологию 5G, вибрация воспроизводится на расстоянии в шарообразной машине, которую человек может держать и испытывать осязательные ощущения.
К примеру, можно передать ощущение текстуры ткани, что позволит использовать эту технологию для покупок одежды в Интернете.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 февраля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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