Коммунистическая партия исключила члена партии за критику системы Сии Кадзуо

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Коммунистическая партия Японии исключила члена партии, критиковавшего долго существующую систему, сложившуюся под руководством Сии Кадзуо.

Исключение Сётику Нобуюки было одобрено постоянным комитетом Коммунистической партии префектуры Киото 6 февраля; он критиковал систему Сии Кадзуо, который руководит партией более 20 лет, и призвал к прозрачности в партийном управлении и к введению «системы публичных выборов партийных лидеров». Он опубликовал эти утверждения в своей книге в январе.

Коммунистическая партия заявила, что Сётику «напал внезапно, не воспользовавшись своим правом на свободное выражение своего мнения», «нападал, искажая факты» и «вступил во фракцию с целью нападения». За что и был исключён.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 февраля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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