Снотворное в супе мисо: в Японии 82-летний мужчина арестован по подозрению в непристойном поведении с 30-летней дочерью знакомой
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82-летний мужчина был арестован по подозрению в том, что подмешивал снотворное в суп мисо его знакомой и совершал непристойные действия.
82-летний Акита Норитака, безработный, подозревается в том, что трогал 30-летнюю женщину в её доме в токийском районе Эдогава в ноябре 2022 года, усыпив её снотворным в супе мисо.
По данным столичного управления полиции, Акита дружил с матерью женщины, а с самой женщиной они были в хороших отношениях ещё с тех пор, как она училась в старшей школе.
В ответ на подозрения Акита сказал: «До тех пор у меня не было никаких дурных мотивов, но тут внезапно возникло сексуальное желание, которое я не мог контролировать», частично отрицая вину.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 февраля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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