Первый в Японии полёт «летающего автомобиля» на открытом воздухе с людьми на борту: власти города Ойта намерены его использовать уже к 2025 году
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Автомобиль медленно поднимается с земли и движется по небу, вращая небольшими пропеллерами – это летающий автомобиль.
17 февраля в городе Ойта был проведен испытательный полёт.
Человек машет рукой из кабины – комфортный полёт в 30 метрах над землёй
Говорят, что это был первый полёт «летающего автомобиля» с людьми на борту на открытом воздухе в Японии.
В этот день можно было видеть, как из кабины махали руками. Насколько там комфортно?
Ранее журналисты FNN собирали материалы в Китае в декабре 2021 года...
Репортёрская группа (декабрь 2021 г.):
Сейчас разом заработали пропеллеры, поплыл, поплыл! Не очень страшно, но слышен довольно громкий звук и вибрация от ног.
На этот раз испытательный полёт проводился с новейшим двухместным автомобилем.
Он поднялся до 30 метров над землёй и провёл автоматический полёт длительностью около трёх минут.
Осмотревший его ученик начальной школы: «Он раз в пять больше, чем я думал, и высоко летел».
Власти города Ойта говорят, что хотели бы поработать над тем, чтобы ввести автомобиль в практическое использование в городе примерно к 2025 году, когда будет проходить выставка Osaka-Kansai Expo.
(Из передачи «Итто!» от 20 февраля)
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 февраля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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