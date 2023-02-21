Первый в Японии полёт «летающего автомобиля» на открытом воздухе с людьми на борту: власти города Ойта намерены его использовать уже к 2025 году

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С земли медленно поднимается… автомобиль!

Автомобиль медленно поднимается с земли и движется по небу, вращая небольшими пропеллерами – это летающий автомобиль.



Испытательный полёт в городе Ойта (17 февраля)

17 февраля в городе Ойта был проведен испытательный полёт.

Человек машет рукой из кабины – комфортный полёт в 30 метрах над землёй

Говорят, что это был первый полёт «летающего автомобиля» с людьми на борту на открытом воздухе в Японии.



Испытательный полёт в городе Ойта (17 февраля)



Можно увидеть, как люди машут рукой из кабины

В этот день можно было видеть, как из кабины махали руками. Насколько там комфортно?



Ранее репортёры летали в Китае...

Ранее журналисты FNN собирали материалы в Китае в декабре 2021 года...



В 2021 году в Китай приехала группа репортёров. Они ощущали идущий снизу громкий звук и вибрацию

Репортёрская группа (декабрь 2021 г.):

Сейчас разом заработали пропеллеры, поплыл, поплыл! Не очень страшно, но слышен довольно громкий звук и вибрация от ног.

На этот раз испытательный полёт проводился с новейшим двухместным автомобилем.

Он поднялся до 30 метров над землёй и провёл автоматический полёт длительностью около трёх минут.

Осмотревший его ученик начальной школы: «Он раз в пять больше, чем я думал, и высоко летел».



Ученики начальной школы могли сесть в машину и сфотографироваться на память

Власти города Ойта говорят, что хотели бы поработать над тем, чтобы ввести автомобиль в практическое использование в городе примерно к 2025 году, когда будет проходить выставка Osaka-Kansai Expo.

(Из передачи «Итто!» от 20 февраля)

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 февраля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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