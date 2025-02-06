В Киевской гимназии восточных языков при поддержке японской компании открыли новый класс

Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

5 февраля в Киевской гимназии восточных языков № 1 состоялась торжественная церемония открытия недавно отремонтированного класса японского языка, что стало возможным благодаря поддержке японской компании. Учащиеся, одетые в украинскую народную одежду и в японские юката, исполнили японскую детскую песню «Сакура-сакура».

После российского вторжения из 144 человек, изучающих японский язык, 39 учеников учатся онлайн из-за рубежа, куда они эвакуировались. От японской компании, которая посетила школу в июне прошлого года, поступило пожертвование в размере 1 миллиона йен, которое было использовано для приобретения экранов, парт и других предметов через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Диектор Оксана Проскура выразила свою благодарность, сказав: «Нам предоставили не только учебный класс, но и возможность учиться».

В гимназии учатся школьники начальных, средних и старших классов, она специализируется на преподавании семи азиатских языков, включая японский.

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

Kyodo News

Статьи по теме

Японский язык Украина Киев Kyodo News