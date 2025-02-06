В Киевской гимназии восточных языков при поддержке японской компании открыли новый класс

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5 февраля в Киевской гимназии восточных языков № 1 состоялась торжественная церемония открытия недавно отремонтированного класса японского языка, что стало возможным благодаря поддержке японской компании. Учащиеся, одетые в украинскую народную одежду и в японские юката, исполнили японскую детскую песню «Сакура-сакура».

После российского вторжения из 144 человек, изучающих японский язык, 39 учеников учатся онлайн из-за рубежа, куда они эвакуировались. От японской компании, которая посетила школу в июне прошлого года, поступило пожертвование в размере 1 миллиона йен, которое было использовано для приобретения экранов, парт и других предметов через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Диектор Оксана Проскура выразила свою благодарность, сказав: «Нам предоставили не только учебный класс, но и возможность учиться».

В гимназии учатся школьники начальных, средних и старших классов, она специализируется на преподавании семи азиатских языков, включая японский.

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

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