Вызывает глубокое сожаление: Территориальный вопрос Северных территорий остается нерешенным и спустя 80 лет после окончания войны
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Премьер-министр Исиба Сигэру в своем видеообращении к «Общенациональному съезду по вопросу возвращения Северных территорий» 7 февраля отметил: «Вызывает глубокое сожаление тот факт, что территориальный вопрос остается нерешенным, и мирный договор с Россией не заключен даже по прошествии 80 лет после окончания войны.»
(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)
Оригинал статьи на сайте Kyodo News
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