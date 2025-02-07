Вызывает глубокое сожаление: Территориальный вопрос Северных территорий остается нерешенным и спустя 80 лет после окончания войны

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Премьер-министр Исиба Сигэру в своем видеообращении к «Общенациональному съезду по вопросу возвращения Северных территорий» 7 февраля отметил: «Вызывает глубокое сожаление тот факт, что территориальный вопрос остается нерешенным, и мирный договор с Россией не заключен даже по прошествии 80 лет после окончания войны.»

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

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