Полиция и юристы объединяют усилия в борьбе с нарушениями миграционного законодательства

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Токио, 10 февраля. Столичное полицейское управление, Токийское иммиграционное бюро и Японская ассоциация административных юристов заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на предупреждение правонарушений в сфере миграционного законодательства путем обмена информацией о подозрительных случаях при оформлении документов на проживание.

Как сообщили в полицейском управлении, подобное трехстороннее соглашение подписано впервые. В практике встречались случаи участия административных юристов в подаче заведомо ложных заявлений на получение статуса резидента. Для улучшения взаимодействия между ведомствами планируется проведение совместных обучающих мероприятий.

«В условиях роста числа иностранных граждан необходимо создавать фундамент для гармоничного совместного проживания, чтобы приезжие чувствовали себя в Японии в безопасности», — заявил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Томоюки Мурасэ на церемонии подписания документа.

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

Оригинал статьи на сайте Kyodo News