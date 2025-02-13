США предложили Украине проект соглашения о редких минералах

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Киев (Киодо) - Глава Минфина США Бессент провела в Киеве переговоры с президентом Украины Зеленским. На совместном брифинге по итогам встречи Зеленский заявил о получении от американской стороны проекта соглашения о редких минеральных ресурсах Украины. Не вдаваясь в детали документа, он отметил стремление к скорейшему достижению договоренности.

Это первый визит члена кабинета второй администрации Трампа на Украину.

США рассчитывают получить доступ к редким минеральным ресурсам Украины в обмен на военную помощь.

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

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