«Китай предложил провести встречу лидеров США и России без участия Украины», сообщает американская газета

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[Нью-йокр, Kyodo] Как передает электронная версия Wall Street Journal, на протяжении последних нескольких недель представители китайского правительства выступали с предложением к администрации Трампа организовать встречу лидеров США и России для обсуждения прекращения огня между Россией и Украиной. По имеющимся данным, встреча планировалась без участия президента Украины Зеленского.

Китайская сторона также заявила о своей готовности направить миротворческие силы после заключения мирного соглашения. По мнению газеты, Китай стремится наладить отношения с администрацией Трампа через посредничество в мирном процессе и избежать масштабного экономического противостояния.

Западные страны до настоящего времени подчеркивали важность учёта позиции Украины в мирных переговорах. По всей видимости, они с недоверием относятся к тому, чтобы Китай, поддерживающий тесные связи с Россией, выступал в качестве посредника.

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

Оригинал статьи на сайте Kyodo News