Делегация высшего руководства талибов впервые после прихода к власти посетит Японию

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КАБУЛ, 15 февраля (Kyodo news) -- Стало известно о предстоящем визите высокопоставленных представителей временного правительства талибов Афганистана в Японию. Заместитель министра экономики временного правительства Назари сообщил в тот же день в социальной сети X (бывший Twitter): «Мы направляемся в Японию. Делегация высокопоставленных должностных лиц отправляется сегодня». Предположительно, это будет первый визит представителей высшего руководства временного правительства в Японию с момента возвращения талибов к власти в августе 2021 года.

Международное сообщество, включая Японию, не признает временное правительство талибов в связи с проводимой им политикой ущемления прав женщин, что может вызвать критику в связи с данным визитом.

Как сообщают представители временного правительства, приглашение посетить Японию поступило в июле прошлого года во время визита в Афганистан делегации The Sasakawa Peace Foundation (Фонд мира Сасакава) и бывшего главы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Ямамото Тадамити. После этого временное правительство занялось формированием делегации.

Детали программы пребывания в Японии пока не разглашаются. Талибы проявляют интерес к опыту послевоенного экономического восстановления Японии, и, вероятно, рассчитывают на то, что японская сторона лучше поймет их подход к государственному строительству.

Временное правительство ввело запрет на образование для девочек старше начальной школы и установило ограничения на ношение одежды и трудоустройство женщин. Международное сообщество решительно осуждает подобную дискриминационную политику в отношении женщин.

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

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