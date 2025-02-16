Глава МИД Японии: Нельзя допустить победы России в войне

Политика В мире

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岩屋毅外相

Мюнхен, 15 февраля (Kyodo news) -- Глава МИД Японии Такэси Ивая выступил на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Говоря о мирных переговорах по прекращению российско-украинского конфликта, он заявил: «Нельзя допустить такого завершения войны, при котором Россия окажется победителем. Это послало бы неверный сигнал не только Китаю, но и всему миру».

Касаясь договоренности о начале переговоров между президентом США Трампом и президентом России Путиным, Ивая подчеркнул: «Мы рассчитываем на лидерство США», добавив, что «любое решение должно предусматривать абсолютные гарантии безопасности для Украины».

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

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