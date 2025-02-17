Украинцы создают центр поиска работы для эвакуированных, чтобы помочь им применить свой опыт и обрести независимость

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Соломия Флюнт во время интервью в январе, район Минато, Токио

В преддверии третьей годовщины вторжения России в Украину была создана ассоциация «Соломия», призванная стать площадкой для взаимодействия между украинскими эвакуированными, которые работали на родине на должностях, требующих передовых навыков, и компаниями, желающими нанять талантливых специалистов разного профиля. В настоящее время в Японии проживает около 2000 беженцев. Представительница организации Соломия Флюнт (27 лет) говорит: «Поскольку война продолжается, эвакуированным необходимо стремиться к независимости, находя работу, которая позволит применить их знания и опыт».

«Люди, которые были учителями или юристами в Украине, теперь работают в Японии уборщиками или в ресторанах быстрого питания». Когда два года назад Флюнт приехала в Японию, её обеспокоило то, что большинство вакансий для эвакуированных не позволяли им использовать свои навыки. У некоторых людей низкая чистая заработная плата, и им приходится жить за счёт своих сбережений.

Самым большим препятствием при поиске работы является язык. Как и многие эвакуированные, Флюнт начала изучать японский язык после прибытия в Японию. Хотя читать и писать на японском языке сложно, многие люди могут свободно говорить по-английски. В конце прошлого года она совместно с Дэгути Тиаки (40 лет), сертифицированным административным юристом из Токио, который занимается оказанием поддержки, основала эту группу. Дэгути говорит: «Я хочу поддержать обладающих умениями людей, чтобы их усилия могли быть использованы с пользой».

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

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