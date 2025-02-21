Скандал в Минюсте: министр Судзуки раздал лунные пряники сотрудникам ведомства, среди которых могли быть его избиратели







На пресс-конференции после заседания кабинета министров 18 числа глава Министерства юстиции Судзуки Кэйсукэ, избранный по пропорциональному округу Южного Канто, признал факт раздачи кондитерских изделий всем сотрудникам своего ведомства в конце января.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Как сообщают информированные источники, речь идет о подарочных наборах с традиционными китайскими юэбин (лунными пряниками). Согласно избирательному законодательству, дарение каких-либо предметов избирателям в своем округе запрещено, при этом среди сотрудников министерства могли оказаться избиратели министра. В свою защиту Судзуки заявил, что «сделал этот жест в начале парламентской сессии в качестве благодарности и поддержки сотрудников».

По данным источников, каждый подарочный набор содержал три юэбин, а на упаковке была изображена знаменитая красная кирпичная башня Министерства юстиции. На пресс-конференции Судзуки подчеркнул, что приобрел подарки на личные средства, однако от дальнейших комментариев и уточнения общего количества наборов воздержался, заявив лишь: «Это был простой знак внимания, больше добавить нечего».

Генеральный секретарь Конституционно-демократической партии Огава Дзюнъя резко отреагировал на ситуацию: «Подобное пренебрежение избирательным законодательством может расцениваться как попытка подкупа. Это чрезвычайно серьезное нарушение, которое при определенных обстоятельствах должно повлечь за собой отставку».

Примечательно, что Судзуки, выходец из Министерства финансов, в настоящее время является депутатом парламента шестого созыва. Будучи членом фракции Асо в Либерально-демократической партии, он ранее занимал посты заместителя министра финансов и иностранных дел. На прошлогодних октябрьских выборах в нижнюю палату парламента Судзуки потерпел поражение от оппозиционного кандидата в 7-м округе Канагавы (район Кохоку города Йокогама), однако сумел пройти по пропорциональному списку и в ноябре впервые вошел в состав кабинета министров.