США планируют повысить пошлины на автомобили до «25%» - в 10 раз выше текущей ставки, что неизбежно повлияет на Японию

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【Вашингтон, Kyodo News】Президент США Трамп заявил, что планируемая таможенная пошлина на автомобили «составит около 25%». Он сделал это заявление во время встречи с журналистами в южном штате Флорида.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Не упоминая конкретных стран, на которые будет распространяться данная мера, он сообщил, что подробности будут объявлены 2 апреля. Для легковых автомобилей это в 10 раз выше текущей ставки, и если эта мера будет применена к Японии, это неизбежно повлияет на экспорт ключевой отрасли промышленности в США. Он также намекнул на возможность повышения пошлин на полупроводники и фармацевтические препараты до уровня выше 25%.

В настоящее время США взимают пошлину в размере 2,5% на легковые автомобили и 25% на грузовики. Пока неясно, будут ли пошлины введены 2 апреля или будет установлен подготовительный период. Ближайшим приоритетом станут переговоры правительства Японии с США по поводу исключений и снижения ставок.

Японские автопроизводители экспортируют легковые автомобили на американский рынок не только из Японии, но и из своих предприятий в Мексике, Канаде и других странах. Список стран, на которые будут распространяться пошлины, вероятно, будет зависеть от предстоящих переговоров, что потребует сложного подхода с учетом развития ситуации с тарифными мерами.

Трамп подчеркнул, что пошлины будут нулевыми для компаний, которые построят заводы в США, и объяснил, что хотел бы предоставить временную отсрочку для избежания пошлин.