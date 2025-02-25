Северокорейский пленный рассказал, что воевал в Украине, думая, что сражается против южнокорейской армии

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[Сеул, Kyodo News] Крупная южнокорейская газета «Чосон Ильбо» 19 числа опубликовала интервью с двумя северокорейскими военнослужащими, попавшими в плен в Украине после отправки из России.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, перевод Nippon.com на русский язык)

По их словам, северокорейские надзиратели, прикрепленные к их подразделению, внушали им, что «операторы украинских беспилотников – это военные из Южной Кореи».

Пленные утверждают, что шли в бой, искренне веря, что противостоят южнокорейским войскам. Как сообщает издание, эта дезинформация распространялась для поднятия боевого духа северокорейских солдат.

Оба военнослужащих состояли в разведывательном управлении и были направлены в Курскую область на западе России в октябре-ноябре прошлого года. Боевого опыта у них не было, поэтому приходилось интенсивно тренироваться. Возможностей пообщаться с российскими солдатами практически не представлялось, а для редкой коммуникации использовались переводчики в смартфонах.

Один из пленных, 26-летний уроженец Пхеньяна, участвовал в боях в январе. По его словам, беспилотники наносили большие потери, а подразделение, направленное на передовую раньше них, было полностью уничтожено. Российская армия почти не обеспечивала артиллерийской поддержки, и, как выразился пленный, их «заставляли бессмысленно жертвовать собой». Обучения противодействию беспилотникам они не проходили, и все его сослуживцы из роты погибли.

Поскольку в Северной Корее плен считается предательством, он признался: «Будь у меня граната, я, возможно, подорвал бы себя».