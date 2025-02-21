В Токио открылась Украинская торгово-промышленная палата: «Нужны рабочие места и экономическое восстановление»

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Генеральный секретарь Украинской торгово-промышленной палаты в Японии Кикути Такаси выступает на церемонии открытия (Токио, 20 февраля)

В преддверии третьей годовщины вторжения России в Украину 20 февраля состоялась торжественная церемония, посвящённая основанию Украинской торгово-промышленной палаты в Японии...

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

В статье говорится о том, что организацию в декабре 2024 года основали владелец ресторана в Хиконэ, преф. Сига, и его жена, Катерина Яворская. В связи с приближающейся третьей годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину в Токио состоялась церемония, посвящённая основанию палаты. Кикути говорит, что Украине нужны рабочие места и экономическое восстановление посредством торговли, и это самая мощная форма поддержки. Его жена сказала, что бизнес – это не только прибыль; он обеспечивает уверенность в будущем.

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