Министр обороны Японии: больница Сил самообороны примет раненых украинских солдат

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Министр обороны генерал Накатани Гэн

На пресс-конференции 21 февраля министр обороны генерал Накатани Гэн объявил, что больница Министерства обороны примет двоих раненых украинских солдат в рамках помощи в борьбе с продолжающимся российским вторжением.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

В статье говорится о том, что, как сказал министр обороны Накатани Гэн, в рамках поддержки Украины в условиях продолжающейся российской агрессии госпиталь Медицинского колледжа национальной обороны в городе Токородзава, префектура Сайтама, в марте примет двух раненых солдат на реабилитационное лечение. Он также выразил желание продолжить тесное сотрудничество с международным сообществом, чтобы оказать максимальную поддержку Украине. Центральный госпиталь Сил самообороны (Токио) начал принимать раненых украинских солдат с июня 2023 года.

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